В Ровенском районе женщина унесла из дома пенсионера деньги и золотые кольца

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:25:16+03:00

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Вчера, 9 января, полиция раскрыла кражу у 68-летнего мужчины из села Старопривольное Ровенского района.

- В отдел преступник обратился 27 декабря 2018 года. По его словам, кто-то в период с 17 по 19 декабря зашел в его дом и унес оттуда 35 тыс. рублей и два золотых кольца, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.

Предполагаемым вором оказалась 49-летняя односельчанка потерпевшего.

Женщина во всем призналась. В отношении нее заведено уголовное дело, которое может окончиться первой судимостью в ее жизни.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.