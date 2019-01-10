В Ровенском районе женщина унесла из дома пенсионера деньги и золотые кольца
Преступницу задержали
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Вчера, 9 января, полиция раскрыла кражу у 68-летнего мужчины из села Старопривольное Ровенского района.
- В отдел преступник обратился 27 декабря 2018 года. По его словам, кто-то в период с 17 по 19 декабря зашел в его дом и унес оттуда 35 тыс. рублей и два золотых кольца, — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУВД.
Предполагаемым вором оказалась 49-летняя односельчанка потерпевшего.
Женщина во всем призналась. В отношении нее заведено уголовное дело, которое может окончиться первой судимостью в ее жизни.
Сейчас она находится под подпиской о невыезде.