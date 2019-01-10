Школьникам Балакова продлили каникулы
Не учатся дети с первого по шестой классы
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В Балаковском районе Саратовской области сегодня, 10 января, отменили занятия для обучающихся 1–6 классов.
- Решение принято из-за низкой температуры воздуха. Задания для самостоятельной работы разместят на сайтах школ и в системе «Дневник.ру», — сообщили «КП-Саратов» в администрации района.
На данный момент в Балакове температура воздуха — -14 градусов.
Стоит отметить, что школьники Саратова вышли в первый учебный день после каникул в штатном режиме.