2019-01-10T08:00:35+03:00
Общество

Школьникам Балакова продлили каникулы

Не учатся дети с первого по шестой классы
Ольга Муравлёва
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В Балаковском районе Саратовской области сегодня, 10 января, отменили занятия для обучающихся 1–6 классов.

- Решение принято из-за низкой температуры воздуха. Задания для самостоятельной работы разместят на сайтах школ и в системе «Дневник.ру», — сообщили «КП-Саратов» в администрации района.

На данный момент в Балакове температура воздуха — -14 градусов.

Стоит отметить, что школьники Саратова вышли в первый учебный день после каникул в штатном режиме.

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