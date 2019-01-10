2019-01-10T08:05:19+03:00
Общество

Саратов с утра «покраснел» в десятибалльных пробках

Снова стоят основные магистрали города
Дарья Вострикова
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..Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 10 января, Саратов с самого утра стоит в десятибалльных пробках.

Заторы образовались на Астраханской, Мичурина, Рабочей. Эти участки отмечены красным цветом.

Самая плохая ситуация — в Заводском районе, где дороги — «малиновые». Проблемно проехать по Ново-Астраханскому шоссе и проспекту Энтузиастов.

Не отстают от них улица Навашина и проспект 50 лет Октября.

Быстро доехать на работу не могут даже жители Энгельса. В этом городе стоит Лесозаводская улица, от гипермаркета «Лента» до моста Саратов — Энгельс.

Дорогу на самом мосту затрудняет авария у пляжа по направлению к областному центру.

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