Саратов с утра «покраснел» в десятибалльных пробках
Снова стоят основные магистрали города
.Фото: Александр Уриевский
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Сегодня, 10 января, Саратов с самого утра стоит в десятибалльных пробках.
Заторы образовались на Астраханской, Мичурина, Рабочей. Эти участки отмечены красным цветом.
Самая плохая ситуация — в Заводском районе, где дороги — «малиновые». Проблемно проехать по Ново-Астраханскому шоссе и проспекту Энтузиастов.
Не отстают от них улица Навашина и проспект 50 лет Октября.
Быстро доехать на работу не могут даже жители Энгельса. В этом городе стоит Лесозаводская улица, от гипермаркета «Лента» до моста Саратов — Энгельс.
Дорогу на самом мосту затрудняет авария у пляжа по направлению к областному центру.