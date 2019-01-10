В Марксе пассажирку «Лады» госпитализировали после ДТП с автобусом

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:46:40+03:00

По предварительным данным, водитель маршрута не смог рассчитать скорость

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Вчера, 9 января, в 13:30 на 1-й Сосновой улице в Марксе столкнулись автобус и «четырнадцатая».

По предварительным данным, 43-летний водитель пустого общественного транспорта не стал держать дистанцию перед легковушкой и врезался в нее. За рулем второго авто был 38-летний мужчина.

Автобус ехал из Маркса в Подлесное.

В результате аварии 58-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована. Сам водитель машины не пострадал.