В Марксе пассажирку «Лады» госпитализировали после ДТП с автобусом
По предварительным данным, водитель маршрута не смог рассчитать скорость
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Вчера, 9 января, в 13:30 на 1-й Сосновой улице в Марксе столкнулись автобус и «четырнадцатая».
По предварительным данным, 43-летний водитель пустого общественного транспорта не стал держать дистанцию перед легковушкой и врезался в нее. За рулем второго авто был 38-летний мужчина.
Автобус ехал из Маркса в Подлесное.
В результате аварии 58-летняя пассажирка «Лады» госпитализирована. Сам водитель машины не пострадал.