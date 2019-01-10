ДТП возле «Триумф Молла» стало причиной пробки

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:43:55+03:00

В аварии участвовало несколько автомобилей [видео]

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Поздно вечером 9 января в центре Саратова столкнулись микроавтобус и грузовая «Газель». Как утверждают очевидцы, в столкновении участвовали еще как минимум два легковых авто.

ДТП случилось на одном из самых оживленных перекрестков — улицы Кутякова и Астраханская, возле ТРЦ «Триумф Молл».

Сильнее всего в столкновении пострадал микроавтобус. В районе аварии образовалась пробка.