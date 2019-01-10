ДТП возле «Триумф Молла» стало причиной пробки
В аварии участвовало несколько автомобилей [видео]
ДТП 9.01.19 в Саратов возле "Триумф Молла".
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Поздно вечером 9 января в центре Саратова столкнулись микроавтобус и грузовая «Газель». Как утверждают очевидцы, в столкновении участвовали еще как минимум два легковых авто.
ДТП случилось на одном из самых оживленных перекрестков — улицы Кутякова и Астраханская, возле ТРЦ «Триумф Молл».
Сильнее всего в столкновении пострадал микроавтобус. В районе аварии образовалась пробка.
ДТП 9.01.19 в Саратов возле "Триумф Молла".