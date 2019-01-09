В Саратове для уборки снега ограничат проезд по нескольким улицам

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:23:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 9 на 10 января будет ограничен проезд и парковка на нескольких улицах Саратова. Это связано с работой 22 звеньев уборочной техники.

Перекрытия будут действовать на улицах: Черниговская, Соколовая (от Танкистов до Крайней), Горького (от Московской до Б. Казачьей), а также на улице Тульская, п/п Тульский и Пожарном проезде (кольцо маршрута №9).

- 5 роторов будут работать на Чапаева, Навашина, Орджоникидзе, а также в поселке Юбилейный. Кроме того, два грейдера, погрузчики и бульдозер будут расширять проезжую часть улицы Крайняя, 1-я Садовая, Кооперативная, Панфилова, Буровая, Благодарова, Блинова, Шелковичная, Братьев Никитиных, Гвардейская, Кольцова, Тургенева, Дачного проспекта, а также 1-го проезда Танкистов, — сообщили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.