Волейбольный «Протон-Саратов» всухую проиграл очередной матч Суперлиги

9 Янв. 2019 2019-01-09T20:03:23+03:00

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Волейбольное «Заречье-Одинцово» из Московской области 9 января в очередном туре российской Суперлиги среди женских команд разбило в пух и прах представляющую Саратовскую область команду «Протон-Саратов».

Счет по партиям – 3:0 в пользу хозяек – москвичек. Если в первой команда из Саратовской области еще обозначила сопротивление и борьбу проиграв со счетом 25:21, то две последующих партии показали истинный класс соперников – 25:15, 25:12.

«Протон-Саратов» под руководством Юрия Маричева продолжает оставаться на дне турнирной таблицы Суперлиги. Это единственная команда, которая не выиграла ни одного матча Чемпионата России.