2019-01-09T19:36:26+03:00
Общество

Вслед за Володиным Радаев пообещал новую уборочную технику для Саратова

Снежный коллапс в Саратове заставил губернатора принять меры
Поделиться:
Комментарии: comments1
Совещание по расчистке Саратова. Фото пресс-службы губернатораСовещание по расчистке Саратова. Фото пресс-службы губернатора
Изменить размер текста:

После снегопадов в Саратове Валерий Радаев вынужден найти в бюджете региона средства на покупку дополнительной уборочной техники для города.

Об это сам глава региона заявил в среду, 9 января, на рабочем совещании по вопросам расчистки областного центра от снега.

- В ходе совещания губернатор выступил с инициативой приобретения дополнительной спецтехники. Принято решение о закупке 40 машин для уборки улиц – 30 – для Саратова и 10 – Энгельса, а также – 15 единиц тяжелых машин (роторные снегоочистители, грейдеры, погрузчики), — уточнили в пресс-службе Радаева.

Как отметил глава региона, сделать это необходимо в максимально короткие сроки. Соответственно – оперативно подготовить документацию, провести торги.

Напомним, этому решению предшествовало обещание спикера ГД РФ Вячеслава Володина помочь с закупкой для Саратова 46 единиц новой уборочной техники. Об этом по итогам визита спикера в конце декабря сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Отдельно на совещании 9 января был поднят вопрос об очистке от снега отдаленных микрорайонов Саратова и области в целом. Глава региона обратил внимание на обращения жителей пос. Комсомольский, Солнечный, Юбилейный. Помимо вопросов с уборкой снега обсуждалось транспортное обеспечение горожан из отдалённых районов. В частности, поставлена задача – организовать дополнительный транспорт для жителей пос. Солнечный.

Министр образования области Ирина Седова отчиталась губернатору, что от снега очищены все школьные дворы и прилегающие территории.

Глава минэкономразвития Юлия Швакова рассказала, что обеспечены подъезды ко всем основным местам торговли в Саратове – 271 объект с массовым пребыванием людей.

Губернатор потребовал обеспечить бесперебойную работу торговых точек в отдаленных населенных пунктах, иметь запас товара на случай перебоев при сильных снегопадах.

- Сбоев в этой работе быть не должно! – заявил Радаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Николай Панков намерен поставить вопрос о профпригодности УФАС Саратовской области
В Саратове для уборки снега ограничат проезд по нескольким улицам
Волейбольный «Протон-Саратов» всухую проиграл очередной матч Суперлиги
«Автодор» в Саратове обыграл многократного чемпиона Дании
В Озинках супруги насмерть отравились угарным газом
В Саратове встали трамваи №9 и 10
Букмекеры верят в саратовский «Автодор» больше, чем в чемпиона Дании
Саратовские единороссы исключили депутата гордумы Алексея Полянского из партии
На Комсомольской улице столкнулись Kia и Daewoo
В Саратове встали трамваи №8
В Саратове горело бывшее общежитие издательства «Слово»
В Саратове автобус с пассажирами не смог одолеть нечищенную дорогу
В Ртищевском районе мужчина вернулся домой пьяным и погиб на пожаре
Опубликовано видео задержания браконьера в селе под Вольском
Заключенные в Саратовской области слепили из снега свиней
В субботу Саратов снова ожидает сильный снегопад
Житель Озинок не смог уехать в Казахстан из-за долга по алиментам
Статистика аварийности на водосетях в новогодние праздники сократилась вдвое
Радаев потребовал реагировать на все жалобы жителей по снегу
Яму на Большой Затонской закидали щебенкой и льдом