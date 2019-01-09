Вслед за Володиным Радаев пообещал новую уборочную технику для Саратова

9 Янв. 2019 2019-01-09T19:36:26+03:00

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После снегопадов в Саратове Валерий Радаев вынужден найти в бюджете региона средства на покупку дополнительной уборочной техники для города.

Об это сам глава региона заявил в среду, 9 января, на рабочем совещании по вопросам расчистки областного центра от снега.

- В ходе совещания губернатор выступил с инициативой приобретения дополнительной спецтехники. Принято решение о закупке 40 машин для уборки улиц – 30 – для Саратова и 10 – Энгельса, а также – 15 единиц тяжелых машин (роторные снегоочистители, грейдеры, погрузчики), — уточнили в пресс-службе Радаева.

Как отметил глава региона, сделать это необходимо в максимально короткие сроки. Соответственно – оперативно подготовить документацию, провести торги.

Напомним, этому решению предшествовало обещание спикера ГД РФ Вячеслава Володина помочь с закупкой для Саратова 46 единиц новой уборочной техники. Об этом по итогам визита спикера в конце декабря сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

Отдельно на совещании 9 января был поднят вопрос об очистке от снега отдаленных микрорайонов Саратова и области в целом. Глава региона обратил внимание на обращения жителей пос. Комсомольский, Солнечный, Юбилейный. Помимо вопросов с уборкой снега обсуждалось транспортное обеспечение горожан из отдалённых районов. В частности, поставлена задача – организовать дополнительный транспорт для жителей пос. Солнечный.

Министр образования области Ирина Седова отчиталась губернатору, что от снега очищены все школьные дворы и прилегающие территории.

Глава минэкономразвития Юлия Швакова рассказала, что обеспечены подъезды ко всем основным местам торговли в Саратове – 271 объект с массовым пребыванием людей.

Губернатор потребовал обеспечить бесперебойную работу торговых точек в отдаленных населенных пунктах, иметь запас товара на случай перебоев при сильных снегопадах.

- Сбоев в этой работе быть не должно! – заявил Радаев.