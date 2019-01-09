Саратовские единороссы исключили депутата гордумы Алексея Полянского из партии

Напомним, 27 декабря Волжский районный суд Саратова признал Полянского виновным в совершении административного правонарушения — он избил дачника .

Депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский исключен из «Единой России». Такое решение приняли единороссы 9 января на заседании политического совета местного отделения партии Ленинского района Саратова. Официальная формулировка — за действия, дискредитирующие партию.

Депутат признан судом виновным в избиении дачника

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: