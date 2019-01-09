2019-01-09T16:43:00+03:00
Политика

Саратовские единороссы исключили депутата гордумы Алексея Полянского из партии

Депутат признан судом виновным в избиении дачника
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Дмитрий ПолянскийДмитрий Полянский
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Депутат Саратовской городской думы Алексей Полянский исключен из «Единой России». Такое решение приняли единороссы 9 января на заседании политического совета местного отделения партии Ленинского района Саратова. Официальная формулировка — за действия, дискредитирующие партию.

Напомним, 27 декабря Волжский районный суд Саратова признал Полянского виновным в совершении административного правонарушения — он избил дачника.

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