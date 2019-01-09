В Саратове горело бывшее общежитие издательства «Слово»

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:16:34+03:00

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На пересечении улиц Волжская и Григорьева в Саратове горело заброшенное здание.

Как пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС, полыхали вещи на третьем этаже четырехэтажного здания на Григорьева, 55.

В настоящее время пожар потушен. Сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте и ведут работы.

О пострадавших информации пока нет.

Известно, что ранее в здании располагалось бывшее общежитие издательства «Слово».

Напомним, это не первый пожар в здании.