2019-01-09T16:16:34+03:00
Происшествия

В Саратове горело бывшее общежитие издательства «Слово»

Огонь охватил вещи на третьем этаже
Екатерина Семенова
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В Саратове горит бывшее общежитие издательства «Слово».

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На пересечении улиц Волжская и Григорьева в Саратове горело заброшенное здание.

Как пояснили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС, полыхали вещи на третьем этаже четырехэтажного здания на Григорьева, 55.

В настоящее время пожар потушен. Сотрудники МЧС продолжают оставаться на месте и ведут работы.

О пострадавших информации пока нет.

Известно, что ранее в здании располагалось бывшее общежитие издательства «Слово».

Напомним, это не первый пожар в здании.

В Саратове горит бывшее общежитие издательства «Слово».

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