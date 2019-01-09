В Саратове автобус с пассажирами не смог одолеть нечищенную дорогу
Люди пошли в гору отдельно
автобус и пассажиры.! другой источник
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В Заводском районе Саратова автобус №90 с пассажирами не смог заехать в гору.
- Вот так замечательно почистили дороги на улицах Брянская и Азина, — делится очевидец в группе «Заводской online Саратов» соцсети «ВКонтакте».
Транспорт тронулся, как только его покинули все пассажиры. До этого было десять минут безуспешных попыток.
В доказательство своих слов аноним опубликовал видео, как саратовцы уныло поднимаются в гору по нечищенной дороге.
автобус и пассажиры.! другой источник