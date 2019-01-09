В Саратове автобус с пассажирами не смог одолеть нечищенную дорогу

9 Янв. 2019 2019-01-09T16:12:49+03:00

автобус и пассажиры. ! другой источник

Люди пошли в гору отдельно

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В Заводском районе Саратова автобус №90 с пассажирами не смог заехать в гору.

- Вот так замечательно почистили дороги на улицах Брянская и Азина, — делится очевидец в группе «Заводской online Саратов» соцсети «ВКонтакте».

Транспорт тронулся, как только его покинули все пассажиры. До этого было десять минут безуспешных попыток.

В доказательство своих слов аноним опубликовал видео, как саратовцы уныло поднимаются в гору по нечищенной дороге.