Опубликовано видео задержания браконьера в селе под Вольском

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:31:30+03:00

Задержаны подозреваемые в незаконной охоте. ! другой источник

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В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Биосфера» 5 января сотрудники полиции и представители охотнадзора вычислили браконьера в селе Калмантай Вольского района.

Видео задержания опубликовано в группе ГУ МВД по Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».

Избавиться от улик злоумышленнику не помогли даже питомцы. На видео запечатлено, как подвешенный труп подъедали кошки.

- Одна тушка обнаружена... а где еще две? Зайдите, продемонстрируйте, — требует полицейский.

После этого браконьер неохотно показал, где он хранил и разделывал мясо. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит серьезный штраф.