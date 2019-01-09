Опубликовано видео задержания браконьера в селе под Вольском
Задержаны подозреваемые в незаконной охоте.! другой источник
В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Биосфера» 5 января сотрудники полиции и представители охотнадзора вычислили браконьера в селе Калмантай Вольского района.
Видео задержания опубликовано в группе ГУ МВД по Саратовской области в соцсети «ВКонтакте».
Избавиться от улик злоумышленнику не помогли даже питомцы. На видео запечатлено, как подвешенный труп подъедали кошки.
- Одна тушка обнаружена... а где еще две? Зайдите, продемонстрируйте, — требует полицейский.
После этого браконьер неохотно показал, где он хранил и разделывал мясо. В отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит серьезный штраф.
Задержаны подозреваемые в незаконной охоте.! другой источник