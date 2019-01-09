Заключенные в Саратовской области слепили из снега свиней

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:21:05+03:00

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Осужденные, отбывающие наказание в колониях Саратовской области, поучаствовали в конкурсе «Снежные фигуры. Русская зима». Они слепили из снега и льда Дед Морозов, свиней и другие скульптуры, напоминающие о Новом годе.

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В исправительной колонии №13 заключенные закончили работы всего за неделю.

- Сначала мы формировали снег в брикеты и обливали водой, потом начался самый сложный этап — создание композиции изо льда. Украшали статуи специальной краской, которая не выгорает на солнце, — рассказал один из конкурсантов.

В пресс-службе УФСИН региона пояснили, что в мероприятии участвовали осужденные всех отрядов колонии особого режима. Над каждой скульптурой трудились по несколько заключенных.

В ИК №4 скульптуры украсили территорию участков. Каждый отряд представил свою зимнюю композицию. Члены жюри отметили, что при выборе победителей учитывались не только чистота и мастерство работы, но и ее оригинальность.

Первое место заняли осужденные карантинного отделения с композицией «Сказочный город». Второе — отряд №2 со снежной фигурой «Теремок», а третье место разделили отряды №№4 и 9.

Итоги конкурса подвели и в ИК №17. Там заключенные соревновались также в создании новогодних открыток. Всех победителей наградили грамотами и подарками.