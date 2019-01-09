2019-01-09T15:21:05+03:00
Общество

Заключенные в Саратовской области слепили из снега свиней

В колониях состоялся традиционный конкурс снежных фигур
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Фигуры из снега ИК №13Фигуры из снега ИК №13
Изменить размер текста:

Осужденные, отбывающие наказание в колониях Саратовской области, поучаствовали в конкурсе «Снежные фигуры. Русская зима». Они слепили из снега и льда Дед Морозов, свиней и другие скульптуры, напоминающие о Новом годе.

.

.

В исправительной колонии №13 заключенные закончили работы всего за неделю.

- Сначала мы формировали снег в брикеты и обливали водой, потом начался самый сложный этап — создание композиции изо льда. Украшали статуи специальной краской, которая не выгорает на солнце, — рассказал один из конкурсантов.

В пресс-службе УФСИН региона пояснили, что в мероприятии участвовали осужденные всех отрядов колонии особого режима. Над каждой скульптурой трудились по несколько заключенных.

В ИК №4 скульптуры украсили территорию участков. Каждый отряд представил свою зимнюю композицию. Члены жюри отметили, что при выборе победителей учитывались не только чистота и мастерство работы, но и ее оригинальность.

Первое место заняли осужденные карантинного отделения с композицией «Сказочный город». Второе — отряд №2 со снежной фигурой «Теремок», а третье место разделили отряды №№4 и 9.

Итоги конкурса подвели и в ИК №17. Там заключенные соревновались также в создании новогодних открыток. Всех победителей наградили грамотами и подарками.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи №9 и 10
Букмекеры верят в саратовский «Автодор» больше, чем в чемпиона Дании
Саратовские единороссы исключили депутата гордумы Алексея Полянского из партии
На Комсомольской улице столкнулись Kia и Daewoo
В Саратове встали трамваи №8
В Саратове горело бывшее общежитие издательства «Слово»
В Саратове автобус с пассажирами не смог одолеть нечищенную дорогу
В Ртищевском районе мужчина вернулся домой пьяным и погиб на пожаре
Опубликовано видео задержания браконьера в селе под Вольском
В субботу Саратов снова ожидает сильный снегопад
Житель Озинок не смог уехать в Казахстан из-за долга по алиментам
Статистика аварийности на водосетях в новогодние праздники сократилась вдвое
Радаев потребовал реагировать на все жалобы жителей по снегу
Яму на Большой Затонской закидали щебенкой и льдом