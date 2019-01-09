Житель Озинок не смог уехать в Казахстан из-за долга по алиментам

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:53:53+03:00

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В Озинском районе приставы ограничили мужчину в возможности уехать.

- Гражданин не желал оплачивать алименты на трех несовершеннолетних детей. За долгое время он успел накопить долг 500 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в УФССП.

В отношении мужчины было начато исполнительное производство. Приставы запретили ему выезд за рубеж.

Впоследствии мужчина не смог уехать к себе на родину, в Казахстан, и после этого его мать принесла приставам нотариально заверенную расписку о погашении долга.

Судебный пристав заверила мать детей, что мужчина обязуется впредь выплачивать алименты. Ограничения на выезд с него будут сняты.