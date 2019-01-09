Статистика аварийности на водосетях в новогодние праздники сократилась вдвое

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:18:55+03:00

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В ремонтных работах на городском водопроводе Саратова в праздничные дни было задействовано 17 бригад ежесуточно. За первые восемь дней января этого года на сетях водоснабжения было устранено 86 аварий (за аналогичный период прошлого года количество повреждений составляло — 179). Аварийность сетей снизилась более чем в два раза.

За последние сутки сотрудники ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» устранили 13 повреждений на линиях сетей водоснабжения и 44 — на канализационной сети.

Работы проведены по улицам Зерновая, Гвардейская, 3-й Московский проезд, Одесская, Охотная, Мамонтовой, Мира, Майская, Зарубина и других. На водоводах выполнены работы по установке герметизирующих устройств.

Сегодня, 9 января, ООО «КВС» проводятся работы на Бабушкином взвозе. При проведении ремонта вскрышные мероприятия затронули проезжую часть дороги.

За последние сутки в город подано 388 тыс. кубометров питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Системой канализации очищено 222 тыс. кубометров сточных вод.