Радаев потребовал реагировать на все жалобы жителей по снегу

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:21:36+03:00

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В среду, 9 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам уборки снега.

За январские праздники на горячую линию главы региона поступило 262 сообщения. 55% из них касались снега на дорогах и тротуарах, а 30% — на кровлях домов.

Как отметил зампред Роман Бусаргин, специалисты Госжилинспекции выезжали по конкретным адресам, указанным в обращениях жителей. По итогам проверок управляющим компаниям и ТСЖ выдано 300 предписаний об устранении нарушений в срок 2-3 дней.

Вчера Валерий Радаев также проводил совещание по данной теме. Он потребовал активизировать уборку снега и реагировать на все жалобы от жителей.