2019-01-09T15:27:42+03:00
Общество

Яму на Большой Затонской закидали щебенкой и льдом

Провал не дает покоя саратовцам не первый месяц
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 января, горожанин Владимир Сидоренко поделился впечатлениями о ремонте дороги на улице Затонская, около моста СаратовЭнгельс.

- Провал закидали щебенкой вперемешку с кусками льда. Видимо, и так сойдет, — пишет горожанин в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов мужчина прикрепил снимки этого ремонта.

Напомним, что яма здесь не дает покоя саратовцам еще с конца ноября 2018 года.

До декабря прошлого года здесь копали газовики, из-за чего улица была перекрыта. Однако после вскрышных работ осел грунт и жители снова были вынуждены стоять в пробках.

Неизвестно, когда же дорогу наконец-то починят до конца.

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