Яму на Большой Затонской закидали щебенкой и льдом
Сегодня, 9 января, горожанин Владимир Сидоренко поделился впечатлениями о ремонте дороги на улице Затонская, около моста Саратов — Энгельс.
- Провал закидали щебенкой вперемешку с кусками льда. Видимо, и так сойдет, — пишет горожанин в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
В доказательство своих слов мужчина прикрепил снимки этого ремонта.
Напомним, что яма здесь не дает покоя саратовцам еще с конца ноября 2018 года.
До декабря прошлого года здесь копали газовики, из-за чего улица была перекрыта. Однако после вскрышных работ осел грунт и жители снова были вынуждены стоять в пробках.
Неизвестно, когда же дорогу наконец-то починят до конца.
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