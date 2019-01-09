Яму на Большой Затонской закидали щебенкой и льдом

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:27:42+03:00

Провал не дает покоя саратовцам не первый месяц

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Сегодня, 9 января, горожанин Владимир Сидоренко поделился впечатлениями о ремонте дороги на улице Затонская, около моста Саратов — Энгельс.

- Провал закидали щебенкой вперемешку с кусками льда. Видимо, и так сойдет, — пишет горожанин в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

В доказательство своих слов мужчина прикрепил снимки этого ремонта.

Напомним, что яма здесь не дает покоя саратовцам еще с конца ноября 2018 года.

До декабря прошлого года здесь копали газовики, из-за чего улица была перекрыта. Однако после вскрышных работ осел грунт и жители снова были вынуждены стоять в пробках.

Неизвестно, когда же дорогу наконец-то починят до конца.

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