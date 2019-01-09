2019-01-09T14:40:51+03:00
Общество

В Саратове трамвай вытянул бензовоз из снежного плена [видео]

ЧП произошло в Заводском районе
Екатерина Семенова
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Трамвай VS Бензовоз.....короткая версия....г.Саратов.Саратовские суровые дороги......Чем же ответит Омск?

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В Заводском районе Саратова трамвай вынужден был буксировать бензовоз.

Видео опубликовал пользователь соцсетей на канале в YouTube под названием «История одного человека». На нем видно, как вагон трамвая задним ходом тянет на тросе грузовой автомобиль. Это происходит на улице Огородная, возле рынка «Владимирский».

После того, как бензовоз выбрался из снежного затора и смог самостоятельно выехать, трамваи возобновили движение.

Трамвай VS Бензовоз.....короткая версия....г.Саратов.Саратовские суровые дороги......Чем же ответит Омск?

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