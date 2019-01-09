Экс-директор фонда капремонта Саратовской области пойдет под суд

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:59:43+03:00

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Прокуратура региона завершила расследование по уголовному делу в отношении экс-директора некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Саратовской области». По информации «КП-Саратов», речь идет о возглавлявшем Фонд с мая 2016 года 47-летнем Дмитрии Любушкине. Мужчину обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

- Следствие считает, что злоумышленник осознавал, что за срыв сроков капремонта жилья его могут привлечь к дисциплинарной ответственности или даже уволить. Тогда в 2016 году он заключил договоры с фирмами на проведение работ, в основном ремонт или замена кровли. При этом сами работы никак не контролировали, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В результате Фонд перечислил организациям деньги. Однако строительно-техническая экспертиза установила невыполнение некоторых работ, общая стоимость которых, согласно выводам исследования, составила свыше 1,1 млн рублей.

Таким образом, директор НКО использовал полномочия для того, чтобы остаться на работе и иметь стабильный доход. Тем самым он причинил вред органам исполнительной власти, принижая их авторитет в глазах населения, а также необоснованного отчуждения денег.

Дело будет рассматривать Октябрьский суд Саратова.

СПРАВКА

Дмитрия Любушкина назначили на должность в мае 2016 года, уволился он в феврале 2017-го с нареканиями по работе.