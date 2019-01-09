Две автолюбительницы не разъехались на трассе под Ершовом

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:23:13+03:00

На трассе Энгельс — Озинки по касательной столкнулись «Калина» и «десятка»

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Сегодня, 9 января, на 172-м км трассы Энгельс — Озинки по касательной столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2110.

- Оба автомобиля управлялись женщинами. Каждая из них в результате удара получила незначительные травмы. После осмотра медиками водительницы отказались от поездки в больницу, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Областные спасатели стабилизировали машины и отключили их аккумуляторы. На месте работают дорожные инспекторы.

Обстоятельства аварии и вина каждой из девушек устанавливаются.