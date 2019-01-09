Из-за снегопада обрушились кровли жилого дома и интерната в Духовницком районе

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:18:06+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросам уборки снега и сосулек.

- Глыбы льда свисают с крыш, несут опасность для людей. Нужно немедленно направить все возможные ресурсы на расчистку кровли домов. Жестко принимайте решения в отношении управляющих компаний, если для этого есть все основания, — подчеркнул он.

По словам зампреда Романа Бусаргина, в Саратове во время праздников ежедневно на уборку снега выходили более 300 машин и более 1,2 тыс. дворников и дорожных рабочих.

- Нужно дополнительно проработать технические возможности в Саратове, усилить взаимодействие с предприятиями. Главное — четкая организация работ, тогда будет необходимый результат, — заявил глава региона.

На совещании были озвучены данные о двух ЧП, произошедших из-за сильного снегопада. В Духовницком районе 5 января обрушилась кровля жилого дома на площади 10 кв. м, а также кровля подсобного помещения в доме-интернате на площади 97 кв. м.

Пострадавших нет, ведутся восстановительные работы.