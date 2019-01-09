Для очистки улицы в Саратове применят гидромолоты

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:42:51+03:00

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В ночь с 8 на 9 января глава Саратова Михаил Исаев в компании заместителя председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Сергея Кузнецова проинспектировал очистку города от снега.

Мэра возмутило, что на Тульской улице из-за уборочных работ встало движение транспорта.

- Это недопустимо. Очищать улицы нужно, но не в ущерб жителям. Такая ситуация должна быть в первый и последний раз. Виновные понесут наказание, — сказал мэр.

В ночь организована работа 23 звеньев из техники и рабочих по благоустройству на большинстве центральных магистралей.

- Михаил Исаев заявил о необходимости использовать гидромолот для очистки улицы Огородная и в районе кольца трамвая №9. Уборку затрудняют последствия коммунальной аварии, — рассказали «КП-Саратов» в городской администрации.

Делегация оценила также уборку снега на улицах Танкистов, Астраханская, Соколовая и других.