2019-01-09T12:20:44+03:00
Общество

Уроки в школе «Аврора» начнутся не ранее февраля

Пока еще не набраны все классы для новой школы
Дарья Вострикова
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Вячеслав Володин осмотрел новую школу "Аврора" в конце декабряВячеслав Володин осмотрел новую школу "Аврора" в конце декабряФото: Екатерина Семенова
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Уже через месяц в поселке Солнечный-2 начнутся уроки в новой школе «Аврора». Об этом корреспонденту «КП-Саратов» рассказал глава городской администрации Михаил Исаев.

В конце декабря в здании проходили проверки Госпожнадзора и Ростехнадзора.

Результат строительства в конце декабря оценил спикер ГД Вячеслав Володин. Финансирование объекта стало возможно только при его поддержке. Он рекомендовал после Нового года начать здесь уроки для младшей школы, чтобы здание не простаивало зря.

- Сейчас мы занимаемся сбором всех документов, получением лицензии. В принципе, по планам, у нас старт занятий был, по-моему, с начала февраля. В первых числа месяца мы будем собирать классы. Мне доложили, что уже несколько классов сформировано, в основном это начальная школа, — рассказал «КП-Саратов» мэр Михаил Исаев.

Напомним, накануне новогодних праздников в здании школы прошли многочисленные утренники и представления.

Занятия во всех городских школах начинаются с 10 января.

Так сейчас выглядит территория рядом со школой "Аврора". Фото Татьяны Никитиной

Так сейчас выглядит территория рядом со школой "Аврора". Фото Татьяны Никитиной

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