2019-01-09T12:12:50+03:00
Происшествия

В Саратове разрешивший жить в доме без лифта чиновник пойдет под суд

Мужчина подписал приказ о вводе объекта на Железнодорожной улице в эксплуатацию, зная о нарушениях
Ольга Муравлёва
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Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 61-летнего экс-начальника Госстройнадзора Саратовской области. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

- Следствие считает, что в декабре 2012 года мужчина, будучи должностным лицом, дал подчиненному указание подготовить положительное заключение о соответствии десятиэтажной новостройки на Железнодорожной улице, 9 требованиям технического регламента. Также он подписал этот приказ без законных оснований, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.

Документы отдали представителю застройщика ООО «Паллант-инвест», после было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

При этом злоумышленник знал, что построенный объект имеет многочисленные нарушения: нет лифта, часть коммуникаций не подключена, в некоторых местах крыша не гидроизолирована. Из-за этого собственники квартир до сих пор не могут туда заселиться.

Уголовное дело следователи возбудили по материалам из городской прокуратуры.

Обвиняемый не признал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств. Теперь в деле будет разбираться суд.

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