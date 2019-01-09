В Саратове разрешивший жить в доме без лифта чиновник пойдет под суд
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 61-летнего экс-начальника Госстройнадзора Саратовской области. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.
- Следствие считает, что в декабре 2012 года мужчина, будучи должностным лицом, дал подчиненному указание подготовить положительное заключение о соответствии десятиэтажной новостройки на Железнодорожной улице, 9 требованиям технического регламента. Также он подписал этот приказ без законных оснований, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по региону.
Документы отдали представителю застройщика ООО «Паллант-инвест», после было получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию.
При этом злоумышленник знал, что построенный объект имеет многочисленные нарушения: нет лифта, часть коммуникаций не подключена, в некоторых местах крыша не гидроизолирована. Из-за этого собственники квартир до сих пор не могут туда заселиться.
Уголовное дело следователи возбудили по материалам из городской прокуратуры.
Обвиняемый не признал свою вину, однако следователи собрали достаточно доказательств. Теперь в деле будет разбираться суд.