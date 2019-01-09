Анастасия Халиуллина выиграла всероссийские соревнования по биатлону

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:16:55+03:00

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Саратовская спортсменка Анастасия Халиуллина одержала победу на всероссийских соревнованиях по биатлону.

- Эти состязания — отборочные на первенство мира. В рамках первенства России по биатлону девушка завоевала золотую медаль в суперспринте на дистанции 4 км. Она вырвала победу у Полины Плюсиной, представляющей Пермский край, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта.

К соревнованиям спортсменку подготовила ее мама, Екатерина Халиуллина. Она же тренировала заслуженного мастера спорта России Александра Логинова. Сейчас лучший саратовский биатлонист выступает за Тюмень.

Кроме того, на соревнованиях отличился саратовский спортсмен Максим Сергеев. Он стал лучшим в дистанции на 6 км.