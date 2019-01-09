Отмена занятий из-за морозов. Разъяснения мэрии Саратова

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:14:55+03:00

Родители могут сами решить не отпускать ребенка на учебу

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Администрация Саратова опубликовала разъяснения о случаях отмены занятий в школах из-за морозов.

- Уроки отменяются с первого по шестой класс при температуре -20 градусов и ниже. Если похолодает до -25 градусов, то в школу не пойдут все ученики, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Соответствующее постановление вынесено губернатором Саратовской области в 2002 году.

При этом в сложных погодных условиях — метель, сильный ветер, снежные заносы — родители могут самостоятельно принять решение не отпускать ребенка в школу, проинформировав учебное заведение.