Самым новогодним городом стал Энгельс
В Саратовской области подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов.
Среди крупных городов, с численностью более 40 тыс. жителей, победа досталась Энгельсу. Второе место заняло Балаково, третье — Балашов.
Самыми праздничными населенными пунктами с числом жителей от 5 до 40 тыс. человек стали Ивантеевка, Татищево и Новоузенск.
Село Михайловка Саратовского района победило среди населенных пунктов до 5 тыс. жителей. Второе место досталось ЗАТО Михайловский, третье — поселку Ровное.
Кроме того были вручены награды «За самую оригинальную снежную скульптуру «Символ года»: поселок Горный, Красноармейск и «За лучшие малые архитектурные формы»: Маркс, Аркадак, Базарный Карабулак.