2019-01-09T11:27:35+03:00
Общество

Самым новогодним городом стал Энгельс

Саратов не вошел в число победителей конкурса на лучшее праздничное оформление
Екатерина Семенова
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Энгельс стал самым новогодним городомЭнгельс стал самым новогодним городомФото: Александр Уриевский
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В Саратовской области подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов.

Среди крупных городов, с численностью более 40 тыс. жителей, победа досталась Энгельсу. Второе место заняло Балаково, третье — Балашов.

Самыми праздничными населенными пунктами с числом жителей от 5 до 40 тыс. человек стали Ивантеевка, Татищево и Новоузенск.

Село Михайловка Саратовского района победило среди населенных пунктов до 5 тыс. жителей. Второе место досталось ЗАТО Михайловский, третье — поселку Ровное.

Кроме того были вручены награды «За самую оригинальную снежную скульптуру «Символ года»: поселок Горный, Красноармейск и «За лучшие малые архитектурные формы»: Маркс, Аркадак, Базарный Карабулак.

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