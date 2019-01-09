Самым новогодним городом стал Энгельс

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:27:35+03:00

Саратов не вошел в число победителей конкурса на лучшее праздничное оформление

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов.

Среди крупных городов, с численностью более 40 тыс. жителей, победа досталась Энгельсу. Второе место заняло Балаково, третье — Балашов.

Самыми праздничными населенными пунктами с числом жителей от 5 до 40 тыс. человек стали Ивантеевка, Татищево и Новоузенск.

Село Михайловка Саратовского района победило среди населенных пунктов до 5 тыс. жителей. Второе место досталось ЗАТО Михайловский, третье — поселку Ровное.

Кроме того были вручены награды «За самую оригинальную снежную скульптуру «Символ года»: поселок Горный, Красноармейск и «За лучшие малые архитектурные формы»: Маркс, Аркадак, Базарный Карабулак.