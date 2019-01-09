У бизнесмена в Саратове арестовали полмиллиона долларов за взятку ФСБшнику

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:20:45+03:00

Он успел передать пятую часть от 5 млн взятки

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Следователи завершили дело в отношении 47-летнего предпринимателя из Саратова, который пытался дать взятку сотруднику УФСБ.

- По версии следствия, 17 января 2018 мужчина через посредника передал сотруднику областного УФСБ один млн рублей. Это пятая часть от всей оговоренной суммы взятки. Деньги предназначались для получения согласия от соответствующей организации на выдачу технических условий по переносу подземного газопровода. Коммуникация проходит как раз под земельным участком предпринимателя, который тот хотел застроить, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СК.

Посредник был задержан сотрудниками собственной безопасности областного УФСБ в рамках оперативного эксперимента. Следом почти сразу задержали самого бизнесмена.

Решением суда мужчину поместили под стражу, а потом отправили под домашний арест.

Суд также арестовал 900 тыс. рублей и 500 тыс. долларов, принадлежащих обвиняемому для возможных штрафных санкций по результатам суда.

Предприниматель так и не признал свою вину. Материалы его дела переданы для рассмотрения в суд.