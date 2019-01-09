2019-01-09T11:11:22+03:00
Происшествия

В Саратове Lexus выехал на встречку и столкнулся с «Нивой»

Обеими машинами управляли 56-летние мужчины
Ольга Муравлёва
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В Саратове вчера утром, 8 января, столкнулись два автомобиля — Lexus и ВАЗ-213100 («Нива»).

- В 07:25 напротив дома №283 по Большой Мичуринской улице 56-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в отечественное авто, которое вел его ровесник, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Водителя «Нивы» в результате ДТП госпитализировали.

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