В Саратове Lexus выехал на встречку и столкнулся с «Нивой»
Обеими машинами управляли 56-летние мужчины
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В Саратове вчера утром, 8 января, столкнулись два автомобиля — Lexus и ВАЗ-213100 («Нива»).
- В 07:25 напротив дома №283 по Большой Мичуринской улице 56-летний мужчина за рулем иномарки не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в отечественное авто, которое вел его ровесник, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Водителя «Нивы» в результате ДТП госпитализировали.