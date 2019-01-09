Регоператор: В Саратове из-за снега заблокирован доступ к 146 контейнерным площадкам

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:13:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Мусоровывозящие компании продолжают работу по зачистке контейнерных площадок, доступ к которым был ограничен из-за выпавшего ранее снега. В настоящий момент в Саратове подрядчиками Регоператора обслуживается более 3,2 тыс. контейнерных площадок. Более 95% всех площадок зачищены до нормативного состояния в соответствии с зимним графиком вывоза ТКО. Мусоровывозящие компании в период новогодних праздничных дней проводили оперативную зачистку ранее заблокированных снежными навалами контейнерных площадок. Так, 8 января был вывезен весь мусор с 28 разблокированных контейнерных площадок. По оперативным данным на утро 9 января, заваленными снегом остаются подъезды к 146 площадкам. Из них 67 расположены в Ленинском районе, 31 в Октябрьском, 30 в Заводском, девять в Волжском, восемь в Кировском и одна во Фрунзенском районе Саратова. Это 4,5% от общего количества контейнерных площадок города.

- Мы работаем в полном контакте с администрациями районов. Все адреса, к которым не может проехать мусоровывозящая техника, фиксируются и передаются для дальнейшего принятия мер. Снегопады в Саратове исключительно обильные, и все коммунальные службы зависят друг от друга. Из-за сложностей с проездом по внутриквартальным дорогам, а также заторам на некоторых улицах был скорректирован график вывоза. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда проезд до площадки есть, но контейнеры уже в снегу и руками их уже не выкатить к мусоровозу. В них веса полтонны, нужно расчищать уже саму площадку. Подрядчики уже организовали спецбригады, чтобы обеспечить полную расчистку таких площадок техническими средствами. Проводится полная зачистка контейнеров и подбор мусора, который скопился вокруг площадок. Иногда это может занимать несколько часов, но это наша обязанность, которую мы стараемся выполнять независимо от обстоятельств, — заявил директор Регоператора Саратовской области по обращению с ТКО Михаил Андреев.

В компании отметили, что весь объем твердых коммунальных отходов направляется для безопасной обработки и захоронения на мусороперерабатывающие комплексы. Снегопады не повлияли на работу концессионных объектов в Саратовской области. За новогодние праздники из Саратова вывезено более 5 тыс. тонн ТКО. Среднесуточное поступление мусора в январе на 12% превышает аналогичные показатели декабря. Новая коммунальная инфраструктура работает надежно. Мусоровывозящие компании вывели на линии весь парк имеющейся техники и оперативно расчищают освобождаемые от снега контейнерные площадки.