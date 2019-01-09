2019-01-09T10:56:01+03:00
Общество

Вячеслав Володин выступил перед началом весенней сессии Госдумы

Николай Панков отметил, что это стало традицией и задает направление работы
Екатерина Семенова
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Вячеслав ВолодинВячеслав Володин
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» пост о начале весенней сессии.

- Выступление председателя Госдумы Володина стало не просто традицией. Оно задает повестку и основные направления работы. Чтобы через принятие законов выйти на решения проблем, которые ждут наши граждане. Какие задачи определят депутатам, уже скоро увидим, — написал Панков.

По словам депутата, в своем выступлении Володин отметил, что 2019 год — это год реализации нацпроектов.

- Также высказал просьбу представителю правительства РФ ускорить внесение законопроектов для реализации задач, поставленных в послании президента. Чтобы наша страна получила конкурентное преимущество, повысилось благосостояние наших граждан. Приоритетными являются и законы по развитию цифровой экономики. Здесь Володин отметил, что законы должны быть не только качественные, но и конкурентоспособные. Отмечу, все руководители фракций находятся в зале. И к ним было направлено обращение спикера. Он отметил работу фракций по разным направлениям. Профильным комитетам ставится задача по анализу правоприменительной практики, совместной работе с региональными парламентами, чтобы принятые законы были эффективней, — отметил Николай Панков.

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