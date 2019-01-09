2019-01-09T11:10:36+03:00
Общество

«Саратовские авиалинии» выплатили пассажирам 135 тыс. рублей компенсации за моральный вред

Всего компания вернула по искам Роспотребнадзора 2,5 млн рублей
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После аннулирования сертификата эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии», региональным Управлением Роспотребнадзора за 2018 год подано 92 иска в защиту прав пассажиров и компенсации морального вреда.

Рассмотрено уже 73 иска в пользу купивших билеты на рейсы авиакомпании, им присуждено около 2,5 млн рублей, в том числе 135,8 тыс. в качестве компенсации морального вреда.

- По вопросам реализации права на расторжение договора воздушной перевозки и возмещения убытков можно обратиться в Управление Роспотребнадзора по Саратовской области с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45) по телефону горячей линии: 8-800-100-18-58, в отдел защиты прав потребителей: 8(8452) 22-85-42, 22-87-33, — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

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