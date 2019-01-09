В Энгельсе грабители напали с ножом на продавца магазина. Видео
В Энгельсе двое грабителей с ножом напали на магазин.
В Энгельсе Саратовской области двое мужчин ограбили магазин на улице Тельмана, 6е.
- Они напали с ножом на продавца и потребовали денег. Женщина оторопела и показала, где касса, — говорится в видео, которое выложило ГУ МВД по региону.
Грабителей быстро задержали. Оказалось, что они хотели поехать на заработки в Москву, но им не хватило денег на билеты, так как они потратили их за новогодние праздники. Тогда они решились на преступление.
Стоит отметить, что это уже не первый срок у мужчин, они были ранее судимы. Похищенное полицейские смогли изъять.
В Энгельсе двое грабителей с ножом напали на магазин.