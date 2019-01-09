В Энгельсе девушка зарезала отчима во время ссоры

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:44:44+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 18-летнюю девушку обвинили в убийстве.

- По версии следствия, 1 января девушка поссорилась с отчимом. 31-летний мужчина оскорбил ее, заявив об аморальном поведении. На это она заявила, что он живет за счет ее матери, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.

Во время конфликта мужчина ударил падчерицу по лицу, а она пять раз пырнула его ножом в шею.

Отчим скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.