В Энгельсе девушка зарезала отчима во время ссоры
Он оскорбил и ударил ее
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В Энгельсе Саратовской области 18-летнюю девушку обвинили в убийстве.
- По версии следствия, 1 января девушка поссорилась с отчимом. 31-летний мужчина оскорбил ее, заявив об аморальном поведении. На это она заявила, что он живет за счет ее матери, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.
Во время конфликта мужчина ударил падчерицу по лицу, а она пять раз пырнула его ножом в шею.
Отчим скончался на месте.
Расследование уголовного дела продолжается.