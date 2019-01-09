Основные магистрали Саратова расчистят за десять дней

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:24:41+03:00

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Мэр Саратова поручил закончить расчистку города от снегопада в течение десяти дней.

- Стоит задача: в течение десяти дней, если позволит погода, провести расчистку основных магистралей. Полтора десятка улиц — это центр города, остальные в других районах, — рассказал 9 января глава администрации Саратова Михаил Исаев на брифинге по вопросу уборки города.

В Заводском районе в первую очередь очистят Ново-Астраханское шоссе, Миллеровскую и Тульскую улицы.

До пятницы включительно дано поручение привести в порядок всю пешеходную зону на Волжской улице.

- Вы помните прошлую зиму — в декабре не было снега. Он выпадал в феврале, в начале марта. В прошлом сезоне за год вывезли 240 тыс. кубов снега. А сейчас, в этом году, в начале января — уже 200 тыс. кубов, — заметил мэр.

Как сообщил с брифинга корреспондент «КП-Саратов», планируется организовать в городе еще две площадки для временного складирования снега и льда. Те, что есть, — уже на грани переполнения.