Дело экс-главы Балашовского района будет направлено в суд

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:22:06+03:00

Ее обвиняют в превышении полномочий

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Балашовского района Елены Щербаковой.

- Ее обвиняют в двух фактах превышения должностных полномочий, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Следствие считает, что в 2015 году Елена Щербакова назначила главе администрации района премию в размере 80 тыс. рублей, что выше максимально допустимого размера

В 2016 году она выписала ему незаконную премию в размере 350 тыс. рублей.

Средства на это были выделены из дефицитного бюджета Балашовского района.

Дело направлено в прокуратуру для рассмотрения и передачи в суд.

Напомним, сейчас Елена Щербакова является зампредом саратовского правительства.