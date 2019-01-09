Дело экс-главы Балашовского района будет направлено в суд
В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Балашовского района Елены Щербаковой.
- Ее обвиняют в двух фактах превышения должностных полномочий, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.
Следствие считает, что в 2015 году Елена Щербакова назначила главе администрации района премию в размере 80 тыс. рублей, что выше максимально допустимого размера
В 2016 году она выписала ему незаконную премию в размере 350 тыс. рублей.
Средства на это были выделены из дефицитного бюджета Балашовского района.
Дело направлено в прокуратуру для рассмотрения и передачи в суд.
Напомним, сейчас Елена Щербакова является зампредом саратовского правительства.