2019-01-09T10:22:06+03:00
Происшествия

Дело экс-главы Балашовского района будет направлено в суд

Ее обвиняют в превышении полномочий
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Балашовского района Елены Щербаковой.

- Ее обвиняют в двух фактах превышения должностных полномочий, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Следствие считает, что в 2015 году Елена Щербакова назначила главе администрации района премию в размере 80 тыс. рублей, что выше максимально допустимого размера

В 2016 году она выписала ему незаконную премию в размере 350 тыс. рублей.

Средства на это были выделены из дефицитного бюджета Балашовского района.

Дело направлено в прокуратуру для рассмотрения и передачи в суд.

Напомним, сейчас Елена Щербакова является зампредом саратовского правительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе грабители напали с ножом на продавца магазина. Видео
В Энгельсе девушка зарезала отчима во время ссоры
У села Еруслан столкнулись два отечественных авто
Основные магистрали Саратова расчистят за десять дней
Панков: Глава Саратова на себе проверил эффективность очистки снега и работы транспорта
Уборщики в Саратове не хотят работать даже после повышения зарплаты
В Энгельсе вор украл из чужого дома детской синтезатор и одежду
Первыми новорожденными Саратовской области стали Ева, Валерия и Хасан
Мэр Саратова опоздал на брифинг, потому что ехал на автобусе
Юная домушница из Пугачева украла 2 тыс. рублей
Под Энгельсом в «Авангарде» горела сторожка
Отключена вода в центре Саратова
В Саратовской области на новогодние праздники орудовали телефонные воришки
За неделю ОРВИ заболели 6,7 тыс. жителей Саратовской области