Панков: Глава Саратова на себе проверил эффективность очистки снега и работы транспорта

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:09:37+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» опубликовал пост, посвященный работе общественного транспорта в Саратове.

- Мэр Саратова Исаев сегодня добирался на работу из Заводского района на автобусе. Наверное, первый из всех глав он лично на себе проверяет эффективность очистки снега и работы общественного транспорта. Так, чтобы не для прессы, а в час пик вместе с людьми. Видно стремление работать на результат. И выводы по чиновникам и провалам в работе, уверен, будут сделаны, — написал Панков.