2019-01-09T09:50:20+03:00
Происшествия

В Энгельсе вор украл из чужого дома детской синтезатор и одежду

Сумма ущерба — 15 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Энгельсе полицейские раскрыли дело о краже техники и предметов быта, совершенное в период с начала октября 2018 до 15:00 7 января 2019 года.

- От 34-летнего гражданина 7 января поступило заявление, он рассказал, что кто-то разбил окно дома по улице Короткая и похитили микроволновую печь BBK, внутренний блок от кондиционера «Дантекс», а также детские синтезатор и одежду, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Всего воры украли вещей на 15 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и установили, что преступление совершил 47-летний гражданин. Правоохранители начали его искать и 8 января задержали. Злоумышленник уже был судим. У него забрали похищенное, но не все — технику он продал неизвестному.

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