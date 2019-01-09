2019-01-09T09:34:17+03:00
Происшествия

Юная домушница из Пугачева украла 2 тыс. рублей

Она проникла в квартиру через окно
Ольга Муравлёва
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В Пугачеве 8 января полицейские поймали юную домушницу, которая украла 2 тыс. рублей.

- Вечером 2 июня 2018 года в участок пришла 54-летняя гражданка и сообщила, что в период с 31 мая до десяти вечера 2 июня кто-то проник в окно ее квартиры в первом микрорайоне города и похитили деньги, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и задержали 19-летнюю девушку, которая в том же году привлекалась за подобное преступление.

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