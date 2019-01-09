За неделю ОРВИ заболели 6,7 тыс. жителей Саратовской области
Эпидемический порог еще не достигнут
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В Саратовской области за неделю с 31 декабря по 6 января был зарегистрирован 6 791 случай острых респираторных вирусных заболеваний.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, заболеваемость сохраняется на неэпидемическом уровне.
Специалисты напоминают о важности профилактики гриппа и ОРВИ: соблюдение правил личной гигиены, правильное питание, ограничение контактов с больными людьми, прием витаминов, прогулки на свежем воздухе.