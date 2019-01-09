2019-01-09T08:58:19+03:00
Общество

За неделю ОРВИ заболели 6,7 тыс. жителей Саратовской области

Эпидемический порог еще не достигнут
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области за неделю с 31 декабря по 6 января был зарегистрирован 6 791 случай острых респираторных вирусных заболеваний.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, заболеваемость сохраняется на неэпидемическом уровне.

Специалисты напоминают о важности профилактики гриппа и ОРВИ: соблюдение правил личной гигиены, правильное питание, ограничение контактов с больными людьми, прием витаминов, прогулки на свежем воздухе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе грабители напали с ножом на продавца магазина. Видео
В Энгельсе девушка зарезала отчима во время ссоры
У села Еруслан столкнулись два отечественных авто
Основные магистрали Саратова расчистят за десять дней
Дело экс-главы Балашовского района будет направлено в суд
Панков: Глава Саратова на себе проверил эффективность очистки снега и работы транспорта
Уборщики в Саратове не хотят работать даже после повышения зарплаты
В Энгельсе вор украл из чужого дома детской синтезатор и одежду
Первыми новорожденными Саратовской области стали Ева, Валерия и Хасан
Мэр Саратова опоздал на брифинг, потому что ехал на автобусе
Юная домушница из Пугачева украла 2 тыс. рублей
Под Энгельсом в «Авангарде» горела сторожка
Отключена вода в центре Саратова
В Саратовской области на новогодние праздники орудовали телефонные воришки