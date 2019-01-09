Саратовская область собрала рекордный урожай подсолнечника
Регион вошел в десятку лидеров по России
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В Саратовской области в 2018 году был собран рекордный урожай подсолнечника.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, удалось собрать 1,7 млн тонн. Это позволило области войти в десятку лидеров по России.
Высокие показатели достигнуты благодаря росту урожайности — 13,5 центнера с гектара.
Кроме того, было собрано 370 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Это первое место в ПФО.