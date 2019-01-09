2019-01-09T09:18:34+03:00
Общество

Саратовская область собрала рекордный урожай подсолнечника

Регион вошел в десятку лидеров по России
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в 2018 году был собран рекордный урожай подсолнечника.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, удалось собрать 1,7 млн тонн. Это позволило области войти в десятку лидеров по России.

Высокие показатели достигнуты благодаря росту урожайности — 13,5 центнера с гектара.

Кроме того, было собрано 370 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Это первое место в ПФО.

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