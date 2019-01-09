В Энгельсе водитель наехал на пешехода и бросил его
Теперь пострадавший госпитализирован, а нарушителя ищут
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В Энгельсе вчера днем, 8 января, неизвестный водитель на неустановленной машине сбил пешехода.
- Предполагается, что в пять вечера у дома №14 по улице 2-й микрорайон Урицкого нарушитель превысил скорость, ушел в занос и сбил 24-летнего пешехода, стоящего у края проезжей части, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
Пострадавшего госпитализировали, а водителя теперь ищут правоохранители.