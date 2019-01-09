2019-01-09T08:12:31+03:00
Общество

В Саратове дети вынуждены откапывать качели самостоятельно. Видео

Они пытались убрать снег с площадки
Ольга Муравлёва
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Дети в Саратове лопатками откапывают качели.

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В Саратове дети на площадке начали откапывать качели лопатами от снега.

- Не выдержали детишки, — подписал очевидец в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».

На записи видно, как девочка работает игрушечной лопаткой, а мальчик — достаточно большой и весомой.

Комментаторы отметили, что это нормальная ситуация и вспомнили, как в детстве они также самостоятельно все откапывали.

Дети в Саратове лопатками откапывают качели.

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