В Саратове дети вынуждены откапывать качели самостоятельно. Видео
Они пытались убрать снег с площадки
Дети в Саратове лопатками откапывают качели.
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В Саратове дети на площадке начали откапывать качели лопатами от снега.
- Не выдержали детишки, — подписал очевидец в группе «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте».
На записи видно, как девочка работает игрушечной лопаткой, а мальчик — достаточно большой и весомой.
Комментаторы отметили, что это нормальная ситуация и вспомнили, как в детстве они также самостоятельно все откапывали.
Дети в Саратове лопатками откапывают качели.