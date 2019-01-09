Приемщик сервисного центра в Саратове украл ноутбук клиента

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:00:07+03:00

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В Саратове полицейские раскрыли кражу ноутбука, совершенную в конце 2018 года у клиента сервисного центра.

- В 18:45 26 декабря в участок обратился 26-летний мужчина и заявил, что с десяти до 11 вечера 24 числа в помещении ремонтной организации приемщик похитил его ноутбук Asus за 16,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу 6 января 2019 года и уже 8 января нашли преступника. Им оказался тот самый работник, ему 25 лет и ранее он уже отбывал наказание за разбои и мошенничество.

Мужчина во всем признался, у него провели обыск, но технику не изъяли, он сдал ее в ломбард.