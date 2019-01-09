2019-01-09T08:00:07+03:00
Происшествия

Приемщик сервисного центра в Саратове украл ноутбук клиента

Парень оказался рецидивистом, ранее отбывавшим наказания за грабежи и мошенничество
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полицейские раскрыли кражу ноутбука, совершенную в конце 2018 года у клиента сервисного центра.

- В 18:45 26 декабря в участок обратился 26-летний мужчина и заявил, что с десяти до 11 вечера 24 числа в помещении ремонтной организации приемщик похитил его ноутбук Asus за 16,2 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу 6 января 2019 года и уже 8 января нашли преступника. Им оказался тот самый работник, ему 25 лет и ранее он уже отбывал наказание за разбои и мошенничество.

Мужчина во всем признался, у него провели обыск, но технику не изъяли, он сдал ее в ломбард.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе грабители напали с ножом на продавца магазина. Видео
В Энгельсе девушка зарезала отчима во время ссоры
У села Еруслан столкнулись два отечественных авто
Основные магистрали Саратова расчистят за десять дней
Дело экс-главы Балашовского района будет направлено в суд
Панков: Глава Саратова на себе проверил эффективность очистки снега и работы транспорта
Уборщики в Саратове не хотят работать даже после повышения зарплаты
В Энгельсе вор украл из чужого дома детской синтезатор и одежду
Первыми новорожденными Саратовской области стали Ева, Валерия и Хасан
Мэр Саратова опоздал на брифинг, потому что ехал на автобусе
Юная домушница из Пугачева украла 2 тыс. рублей
Под Энгельсом в «Авангарде» горела сторожка
Отключена вода в центре Саратова
В Саратовской области на новогодние праздники орудовали телефонные воришки
За неделю ОРВИ заболели 6,7 тыс. жителей Саратовской области