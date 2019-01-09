На новогодних праздниках Саратов посетили волшебники
Театр фокусов и магии «Самокат» в течение всех новогодних праздников дарил саратовцам шоу молодых иллюзионистов мирового уровня.
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С 3 по 8 января в «Самокате» выступали Артем Щукин и молодые корейские иллюзионисты - победители международных конкурсов, которые проходили в разных городах мира в 2018 году.
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По словам руководителя и основателя театра «Самокат» Сергея Щукина в Корее сегодня иллюзионист - дисциплина, которая введена в число официальных профессий на государственном уровне, эту дисциплину преподают в вузах.
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В этот новый год случился первый опыт международной работы «Самоката».
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Это событие можно назвать первым новогодним и рождественским подарком для саратовцев в Год театра.
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