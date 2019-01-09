На новогодних праздниках Саратов посетили волшебники

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:43:38+03:00

В "Самокате" юных зрителей учили уважительно обращаться с крупными купюрами

Иллюзии и магию творили в «Самокате»

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Театр фокусов и магии «Самокат» в течение всех новогодних праздников дарил саратовцам шоу молодых иллюзионистов мирового уровня.

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С 3 по 8 января в «Самокате» выступали Артем Щукин и молодые корейские иллюзионисты - победители международных конкурсов, которые проходили в разных городах мира в 2018 году.

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По словам руководителя и основателя театра «Самокат» Сергея Щукина в Корее сегодня иллюзионист - дисциплина, которая введена в число официальных профессий на государственном уровне, эту дисциплину преподают в вузах.

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В этот новый год случился первый опыт международной работы «Самоката».

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Это событие можно назвать первым новогодним и рождественским подарком для саратовцев в Год театра.