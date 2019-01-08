Военные в Саратовской области спасаются от морозов луком, салом и чаем
Для противостояния аномальным холодам военнослужащим Центрального военного округа в учебках выдают лук, сало и горячий чай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.
В Саратовской области на полигонах развернуты дополнительные пункты обогрева личного состава. Всего воинские части и соединения Центрального военного округа из-за аномальных морозов развернули на полигонах Поволжья более 100 пунктов обогрева личного состава в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, а также Удмуртии и Башкортостане.
Командование ЦВО обеспечило запас дров для спасения от зимней стужи.
- Пункты обогрева обеспечены пятидневным запасом дров. На учебных местах организована выдача военнослужащим горячего чая, хлеба с салом и лука.
Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе. На базе госпиталей созданы дополнительные врачебно-сестринские бригады, в соединениях увеличено количество лечебных изоляторов, в медицинских пунктах создан запас противовирусных и иммунологических препаратов, — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.