Военные в Саратовской области спасаются от морозов луком, салом и чаем

8 Янв. 2019 2019-01-08T23:19:26+03:00

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Для противостояния аномальным холодам военнослужащим Центрального военного округа в учебках выдают лук, сало и горячий чай. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.

В Саратовской области на полигонах развернуты дополнительные пункты обогрева личного состава. Всего воинские части и соединения Центрального военного округа из-за аномальных морозов развернули на полигонах Поволжья более 100 пунктов обогрева личного состава в Самарской, Оренбургской, Пензенской областях, а также Удмуртии и Башкортостане.

Командование ЦВО обеспечило запас дров для спасения от зимней стужи.

- Пункты обогрева обеспечены пятидневным запасом дров. На учебных местах организована выдача военнослужащим горячего чая, хлеба с салом и лука.

Командирам и руководителям занятий предписано корректировать время нахождения военнослужащих на открытом воздухе. На базе госпиталей созданы дополнительные врачебно-сестринские бригады, в соединениях увеличено количество лечебных изоляторов, в медицинских пунктах создан запас противовирусных и иммунологических препаратов, — говорится в сообщении пресс-службы ЦВО.