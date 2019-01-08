Николай Панков напомнил, что раньше предприятия помогали убирать снег в Саратове

8 Янв. 2019 2019-01-08T21:35:46+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост, посвященный уборке снега в Саратове.

- Конечно, все валить на стихию и природный коллапс нельзя. Многое зависит от того, как организована борьба с ними. Однако несколько моментов нужно признать. Таких снегопадов не было с 1986 года, говорят синоптики. Полутораметровые сугробы и ежедневные осадки наложились на нехватку уборочной техники. А точнее, на ее отсутствие. 150 единиц техники вместо необходимых 450. Хотя даже в этих условиях проделана большая работа, из Саратова вывезено порядка двухсот тысяч кубов снега и наледи. Это примерно 15 тысяч «КамАЗов». Почти до Вольска достали бы, если в цепочку выстроить. Это сколько же рейсов пришлось каждому сделать?

В такой ситуации можно и мэра заставить лопатой махать. И не его одного. Но уже было такое когда-то. Улицы чище не были от этого. К тому же и Москва, техникой обеспеченная в разы лучше, в снежных пробках стоит при таких снегопадах. Как и многие города по стране.

Разве это первая зимняя снежная стихия спросите вы? Нет. Но и признаемся сами, разве раньше все предприятия и учреждения не помогали? Уверен, дороги в школы, детсады, больницы власть прочистит. А разве не должны персонально отвечать руководители предприятий (даже частных)? Чтобы их же сотрудники рабочее время в пробках не теряли? Иногда идешь по городу и думаешь, сколько магазинов, магазинчиков, других коммерческих организаций. Разве не должны свою территорию убрать? Думаю, обязаны. Помню, были времена — в сложных условиях в город технику уборочную с районов области свозили. Да, была такая возможность до того момента, пока бывший министр транспорта и дорожного строительства Джлавян все МУПы не обанкротил в районах. Там даже экскаваторы продали. Не то что снег чистить, могилу нечем было выкопать за госсчет. Кстати, и в городе история повторилась. При ком «Джлавяны» дорожную технику угробили, начал критиковать главврача 3-й совбольницы. У морга там тоже не подъедешь, покойника не заберешь. Критиковал он правильно, и руководителя больнички, и ректора вспомнили. Того, что в Перелюбе и в Ивантеевке не был. Это ему обошлось, а здесь? Вопрос. И ответ здесь же. А почему руководители предприятий разного уровня не на местах? При Ипатове снег совсем из города не вывозили. Долгов и кредитов набрал, до сих пор не рассчитаемся. А сколько техники он приобрел для города? Годами не думал об этом. И все молчали. А здесь — стихия, коллапс. Другой вопрос, что, стихия только для Радаева и Исаева? Не думаю. Уверен есть проблема, и спрос со всех быть должен, — написал депутат.