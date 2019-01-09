2019-01-09T06:09:07+03:00
Общество

Первый рабочий день в Саратовской области будет морозным

Ожидается слабый ветер
Екатерина Семенова
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В Саратове будет морозноВ Саратове будет морозноФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области в первый рабочий день, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможен также слабый туман, небольшой снегопад и изморозь.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днём столбик термометра опустится до -12-17 градусов. В отдельных районах Левобережья — до -22 градусов.

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