Первый рабочий день в Саратовской области будет морозным

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:09:07+03:00

В Саратове будет морозно Фото: Екатерина Семенова

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В Саратовской области в первый рабочий день, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможен также слабый туман, небольшой снегопад и изморозь.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 метров в секунду.

Днём столбик термометра опустится до -12-17 градусов. В отдельных районах Левобережья — до -22 градусов.