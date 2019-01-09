Первый рабочий день в Саратовской области будет морозным
Ожидается слабый ветер
В Саратове будет морозноФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области в первый рабочий день, 9 января, ожидается облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, возможен также слабый туман, небольшой снегопад и изморозь.
Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 метров в секунду.
Днём столбик термометра опустится до -12-17 градусов. В отдельных районах Левобережья — до -22 градусов.