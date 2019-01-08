2019-01-08T19:17:06+03:00
Общество

Михаил Исаев сделал официальное заявление по уборке снега в Саратове

Глава города признал, что для очистки улиц у муниципалитета не хватает ресурсов
Тимур Гадеев
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Глава города Михаил Исаев опубликовал сегодня обращение к горожанам.

-Уважаемые жители! В этом году зима выдалась снежной, синоптики отмечают, что за декабрь выпала трехмесячная норма осадков. Главный метеоролог области Михаил Болтухин подтвердил, что последний раз аналогичная ситуация со снегом в Саратове складывалась 22 года назад в 1986 году. Для коммунальных служб такой объем выпавших осадков - серьезное испытание. Мы задействовали для этого все имеющиеся ресурсы. Но и этого недостаточно, – заявил Михаил Исаев.

По словам мэра, сегодня муниципалитет вынужден обращаться к различным предприятиям и организациям за помощью в предоставлении техники и рабочих.

- Выражаю слова благодарности за оказанное содействие, ведь наши возможности в этой части ограничены. Несмотря на то, что в прошлом году при поддержке председателя ГосДумы Вячеслава Володина была приобретена новая техника - нужного количества спецмашин у Саратова пока нет, – отметил глава города.

Михаил Исаев признал, что большая часть имеющейся у города техники устарела и часто выходит из строя. К тому же, сами саратовцы неохотно идут работать на уборку улиц от снега.

- Мы прикладываем максимум усилий для очистки областного центра от последствий снегопада. Все предприятия работают круглосуточно, без выходных и праздников, днем и ночью на уборку выходит порядка 150 муниципальной и более 350 привлеченной техники. Мы все - жители одного города, ездим и ходим по одним и тем же дорогам, наблюдаем одну и ту же картину, и сделать город чище - наша общая задача, – признался Михаил Исаев.

Также глава города попросил саратовцев по возможности пересесть на общественный транспорт, а также не оставлять машины на обочинах и не препятствовать уборке снега. По любым вопросам, связанным с уборкой города, можно обращаться по телефону «горячей линии»: 659-659, а также в районные диспетчерские службы.

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