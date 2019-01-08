Саратовец подрезал соседа по коммуналке

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:59:12+03:00

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Сегодня в одну из больниц Саратова был госпитализирован 28-летний житель Октябрьского района, с ножевым ранением грудной клетки.

- Со слов супруги потерпевшего, ранение он получил от своего соседа во время ссоры на общей кухне, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.

Сегодня же, подозреваемый 38-летний мужчина был задержан. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.