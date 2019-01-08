Саратовец подрезал соседа по коммуналке
Пострадавший госпитализирован с ранением грудной клетки
Изменить размер текста:
Сегодня в одну из больниц Саратова был госпитализирован 28-летний житель Октябрьского района, с ножевым ранением грудной клетки.
- Со слов супруги потерпевшего, ранение он получил от своего соседа во время ссоры на общей кухне, – рассказали «КП-Саратов» региональные полицейские.
Сегодня же, подозреваемый 38-летний мужчина был задержан. По факту умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.